CM online liderou consumo de internet em setembro e voltou a ser o site com mais leitores em Portugal

O Correio da Manhã manteve a liderança entre os sites de informação no mês de setembro, continuando a ser o meio de comunicação com mais leitores em Portugal. De acordo com o ranking netAudience, da Marktest, o CM Online alcançou 3,5 milhões de leitores no mês passado.O segundo lugar deste indicador é ocupado pela TVI (que inclui as apps TVI player e do programa Big Brother). Atrás ficou o JN logo seguido pelo site da Flash! que ultrapassou o Expresso atirando o semanário para a quinta posição.Entre os meios do grupo Cofina (que detém o CM e a Flash!) destaque ainda para os 1,7 milhões de seguidores do Record e do Jornal de Negócios. A Sábado é lida por 1,2 milhões de leitores e a Máxima ultrapassou pela primeira vez o meio milhão de leitores e alcançou em Setembro mais de 600 mil leitores.