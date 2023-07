vai estar esta segunda-feira no distrito de Castelo Branco, prometendo uma passagem por vários postos de venda de jornais e revistas.O diretor-geral editorial da Cofina Media, Carlos Rodrigues, e a jornalista Mariana Béu agradecerão, de viva voz, aos vendedores locais que, a partir das suas papelarias e quiosques, ajudam oa chegar aos leitores, com as notícias que marcam a atualidade.