CM presente em todos os acontecimentos

CM estará na vanguarda da informação. As eleições nos Açores, as legislativas de março e as europeias em junho são acontecimentos a que o seu jornal diário dará toda a atenção, com a qualidade e rigor a que habituou os seus leitores. Mas 2024 é, também, o ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril e os 500 anos do nascimento de Camões, temas que vão merecer especial atenção por parte do CM.



O Europeu da Alemanha, onde a seleção nacional parte com a ambição de vitória, terá no CM o melhor acompanhamento da imprensa portuguesa, assim como os Jogos Olímpicos de Paris. Para o Dia do Pai, data que assinala os 45 anos do seu CM, temos reservada a 2.ª edição da Redação Aberta, iniciativa que em 2023 teve enorme sucesso e que este ano decorrerá, em simultâneo, em Lisboa e no Porto.



Lá por fora, além da guerra que se trava no coração da Europa, do conflito no Médio Oriente e do drama dos migrantes, as eleições nos EUA são outro momento importante que terá total cobertura no seu CM. Assim como a inteligência artificial, uma realidade que está a mudar as nossas vidas, neste velho Mundo de incertezas.

IA de A a Z

"O CM terá, em 2024, uma nova secção sobre inteligência artificial: ‘A IA de A a Z’. Vou aí esmiuçar a IA, mostrando as oportunidades e os riscos que ela está a trazer às nossas vidas. Com o CM será mais fácil entrar no futuro", assegura Carlos Fiolhais sobre o seu novo projeto na revista ‘Domingo’ do CM.

Figura maior da divulgação de ciência em Portugal, Carlos Fiolhais, licenciado em Física na Universidade de Coimbra e doutorado em Física Teórica na Universidade Goethe, em Frankfurt, Alemanha, vai explicar ao longo de todo o ano o que é a inteligência artificial (IA), os seus perigos e vantagens.

"Como é que a IA pode influenciar eleições, o que é um ‘deep fake’, como é que a IA pode evoluir e onde já é utilizada" são alguns dos temas deste glossário para colecionar, já a partir de domingo, dia 7. Cronista regular na revista de domingo do CM, vai assegurar um descodificador que permite esclarecer um dos maiores desafios do nosso tempo.

As canções que marcaram a Revolução dos Cravos

Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Sérgio Godinho, José Mário Branco são referências incontornáveis do 25 de Abril. As suas canções ganharam um lugar na eternidade, continuam a ser entoadas como nos tempos da Revolução dos Cravos. A mesma alegria, o mesmo encanto, a mesma liberdade. E ninguém melhor que José Jorge Letria para nos contar a história da música de intervenção, "um assunto que conheço muito bem", sublinha.

Ao longo de 2024, o jornalista, poeta, ficcionista e dramaturgo vai viajar pelas canções que marcaram o período revolucionário. "Cristo esteve pública e firmemente contra a ditadura em Cascais e até Almada Negreiros apareceu na sala para assistir a um evento que esgotava lotações", escreve José Jorge Letria no seu primeiro artigo, que será publicado no próximo domingo. Imperdível.

Celebrar Camões

Não é fácil reconstruir a vida de Camões, há contradições no seu percurso, que terminou aos 56 anos. Considerado o maior poeta português, o autor de ‘Os Lusíadas’ nasceu em Lisboa em 1524. Foi soldado, perdeu um olho em combate, sobreviveu a um naufrágio. Na passagem dos 500 anos do seu nascimento, Francisco José Viegas e um conjunto de outros escritores convidados pelo colunista do CM, falam da sua vida, da sua obra, da sua alma, na revista ‘Domingo’.

"Assinalar o centenário de Camões devia ser uma tarefa nacional. Discutida, celebrada, aguerrida e muito participada. Infelizmente, não foi isso que se preparou – por provincianismo, medo e desinteresse, tanto das instituições como da sociedade e da academia. Sublinho o "medo". É uma pena. Por isso, cada evocação da obra de Camões ao longo deste ano, e do seu significado para nós, portugueses, é uma espécie de bofetada no pacovismo nacional, que gosta de celebrar almas penadas e romagens ao cemitério, mas continua com medo de génios da dimensão do autor de ‘Os Lusíadas’. Pessoalmente, Camões não tem nada a ver com cidadania, "portugalidade", "sentido cívico". Tem a ver com uma língua poderosa, um lirismo fantástico e único, uma epopeia avassaladora, e também uma tradição histórica e literária. Um dia vão ter ainda mais medo de Camões, e vão acusá-lo de ser uma voz do colonialismo e do passado – não percebem nada, como de costume", diz Francisco José Viegas.