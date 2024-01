A campanha ‘CM a um euro’, que permite poupar 50 cêntimos na compra do jornal de segunda a quinta, vai prolongar-se por mais duas semanas, até ao dia 15 de fevereiro. “É um sucesso absolutamente estrondoso e a prova de que é muito prematura a ideia de que os portugueses já não leem jornais. Leem, desde que sejam feitos na lógica do CM: com proximidade, muitas notícias em primeira mão e muita investigação jornalística”, disse esta sexta-feira Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do CM, no anúncio do alargamento da iniciativa.



Para beneficiar do desconto, só têm de recortar os cupões que o CM publica às sextas, sábados e domingos e entregá-los num posto de venda aderente no momento da compra do jornal, de segunda a quinta. Os cupões são publicados na penúltima página do jornal. Não perca.