O Correio da Manhã vai reforçar a distribuição nos locais de maior afluência neste período da Páscoa. Numa primeira linha está o Algarve, que começa a receber a partir desta quarta-feira centenas de milhares de portugueses. Mas há outras paragens que merecem também particular atenção nesta altura do ano, como o Litoral Alentejano, o Litoral Norte e regiões do Interior, onde as tradições pascais ganham maior peso. Este reforço permite a todos os leitores continuarem a desfrutar do prazer da leitura do maior jornal português e, ao mesmo tempo, completar a fantástica coleção ‘Charmes de Luz’ que o CM tem vindo a oferecer, diariamente, com o jornal. Uma iniciativa que se insere nas comemorações dos 44 anos do CM e que tem tido enorme sucesso junto das nossas leitoras.





CMTV têm vindo a visitar ao longo das últimas semanas, em sinal de reconhecimento -, o jornal chegará às mãos dos portugueses nestes dias de Páscoa, independentemente do local onde se encontrem.



Assim, com o apoio dos milhares de pontos de venda espalhados de norte a sul do País - que os diretores e caras conhecidas datêm vindo a visitar ao longo das últimas semanas, em sinal de reconhecimento -, o jornal chegará às mãos dos portugueses nestes dias de Páscoa, independentemente do local onde se encontrem.

O crescimento das vendas do CM desde a introdução da nova imagem, a 9 de janeiro, comparativamente aos meses anteriores, é outro dos fatores que determinaram este reforço da distribuição. Há mais portugueses que já não dispensam a companhia diária do CM, e por isso é fundamental garantir que o jornal estará nas bancas e a horas, seja qual for o local escolhido para passar a Páscoa. Ainda assim, se por qualquer motivo não encontrar o CM, ou porque não chegou a horas ou porque esgotou, é importante que nos informe através do email: geral@cmjornal.pt