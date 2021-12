O CM é o jornal preferido dos portugueses. Em cada 100 compradores da imprensa diária generalista, cerca de 62 optam pelo Correio da Manhã. Números esmagadores, que se consolidam a cada ano que passa. 2022 não será diferente. Sempre na vanguarda da informação e da inovação, a pensar nos leitores, o CM recebe o novo ano com novas propostas, novas temáticas e novas abordagens no domínio da televisão, do lazer, do espetáculo, do prazer da leitura. A nova revista das sextas-feiras, a ‘Boa Onda’, dá toda a informação sobre os seus programas favoritos. Um guia de televisão completo, para guardar e consultar. Na ‘Domingo’, abre-se um novo mundo informativo, numa panóplia de temas que o vão surpreender. Esteja atento, também, às ofertas que o CM tem preparadas para si. A partir de sábado, 8 de janeiro, receba grátis uma sensacional coleção de cromos, que retratam o Portugal de ontem e de hoje, em texto e imagens de outros tempos. O melhor álbum de recordações de sempre. Mas há mais, muito mais. O CM 2022 será uma caixinha de surpresas. Porque os nossos leitores merecem.