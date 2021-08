CM vende em banca quase o dobro dos restantes diários nacionais juntos

é líder absoluto de vendas em banca entre os jornais portugueses pelo segundo mês consecutivo. De acordo com os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) relativos ao primeiro semestre deste ano, ovendeu mais do que a concorrência em maio e junho e ultrapassou o Expresso, o segundo neste ranking de vendas de imprensa.Com uma venda total de 53.501 exemplares em junho, a venda em banca do(50.102) é muito superior à totalidade dos outros diários generalistas auditados pela APCT. O JN vende 20.172 jornais, o Público 10.558 e o DN fica-se apenas pelas 1.378 cópias vendidas.lidera ainda as vendas em 15 dos 18 distritos do continente e é o diário nacional com mais vendas na Madeira e nos Açores.