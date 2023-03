CM visita postos de venda do jornal no Algarve

Depois de Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Aveiro e Setúbal, otermina esta sexta-feira o périplo de uma semana pelo sul do País de visita aos postos de venda no Algarve, homenageando todos aqueles que diariamente fazem chegar os jornais aos nossos leitores. No terreno estiveram muitas das caras conhecidas doe daA viagem que termina esta sexta-feira em Portimão e Lagos arrancou na passada sexta-feira (dia 24) na zona do Sotavento com passagens por Vila Real de Santo António, Castro Marim e Tavira, com as presenças de Carlos Rodrigues, diretor-geral editoriale João Ferreira, diretor adjunto. "No Algarve há uma relação umbilical com o CM porque está connosco há muito tempo", sublinhou Carlos Rodrigues enaltecendo o papel dos postos de venda como "parceiros fundamentais". António Guerreiro, proprietário da Papelaria Galeria, em Vila Real de Sto. António graceja: "Não sei o que é que tem o CM. Toda a gente o quer ler e por isso acaba por vender sempre mais do que os outros". Em Altura, na papelaria Alagoa, oé também mais procurado do que os restantes jornais diários. "No verão chegam a fazer filas de 50 e 100 metros para o comprar", diz o proprietário, Lúcio Magalhães. Mas afinal o que é que o CM tem? "Tem notícias, tem liberdade, tem proximidade, tem emoção. Os nossos leitores sabem muito bem o que otem" refere Carlos Rodrigues.Durante a semana, a iniciativa dopassou ainda por Olhão, Faro, Loulé, Albufeira, Silves, Lagoa. "O Algarve é uma das regiões mais importantes para o. Recebe anualmente milhares de portugueses que gostam de ter o jornal por companhia e, neste contexto, os postos de venda são um elemento fundamental, garantindo que o CbM chega às mãos dos algarvios e de todos os que visitam a região. A visita que fizemos ao Algarve é o nosso reconhecimento", refere Paulo João Santos, diretor executivo do, que visitou Olhão juntamente com Francisco Penim.