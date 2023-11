CM visita postos em Viana do Castelo

iniciou esta segunda-feira uma visita de quatro dias ao distrito de Viana do Castelo para agradecer aos postos de venda do jornal, parceiros fundamentais na missão de levar diariamente a informação até aos portugueses. Na segunda-feira Eduardo Dâmaso (dir.-geral editorial adjunto) e Secundino Cunha (jornalista) andaram pelas localidades de Viana do Castelo, Afife, Vila Praia de Âncora, Moledo e Caminha. Hoje, Paulo Oliveira Lima (diretor executivo do CM e CMTV) e Débora Carvalho (jornalista) visitam Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima.Recorde-se que, desde a remodelação gráfica do, a 9 de Janeiro, até 21 de novembro, as vendas em banca no distrito de Viana do Castelo aumentaram 7 por cento (no total do norte subiram 8 porcento).