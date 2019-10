CMTV acompanha noite eleitoral das legislativas em tempo real

tem preparada uma megaoperação de cobertura da noite eleitoral deste domingo, com uma emissão especial que arranca às 20 horas com a apresentação de uma projeção à boca das urnas da/Intercampus, que revelará quem ganha e quem perde as Legislativas.A Intercampus é a empresa mais credível em estudos eleitorais, pelo que a projeção das projeções será no canal doEm estúdio, José Carlos Castro e João Ferreira vão liderar a emissão que acompanhará, em tempo real, a noite em que os portugueses vão saber quem irá governar o País nos próximos quatros anos e se o fará, ou não, com maioria absoluta.Para uma análise completa aos resultados eleitorais nacionais, acontará com a presença em estúdio dos comentadores João Pereira Coutinho e Joana Amaral Dias. Num aceso confronto esquerda-direita estarão, ainda, o social-democrata Luís Campos Ferreira e o socialista Marcos Perestrello.Ao longo desta emissão especial, os jornalistas davão estar em direto a partir das sedes dos partidos com assento parlamentar, bem como junto das outras forças políticas que apresentaram os seus candidatos às eleições legislativas.Este domingo os portugueses vão a votos para escolher os seus representantes na Assembleia da República e a(disponível na posição 8 das plataformas de TV por subscrição MEO, NOS, Nowo e Vodafone) promete acompanhar todos os pormenores e todas as reações que marcam esta noite eleitoral.