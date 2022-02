CMTV alcançou audiência histórica no dia 5 de fevereiro

A CMTV atingiu um novo marco histórico no dia 5 de fevereiro. As audiências do canal da Cofina Media estiveram à frente de todos os concorrentes durante várias horas, ao longo da tarde.

O canal do Correio da Manhã foi o mais visto entre todas as estações de televisão do cabo durante o período compreendido entre as 15h00 e as 19h30.

A CMTV liderou as audiências por largos momentos a partir das 15h00, com destaque para o período entre as 18H30 e 19H30, com a CMTV a liderar a televisão em Portugal durante a quase totalidade dessa hora.

Neste período, o canal obteve 15,1% de share, correspondendo a uma audiência média de 587 270 espectadores adultos por minuto, enquanto a TVI obteve 486 000, a RTP1 432 670 e a SIC 415 330 espectadores.

A CMTV é líder de audiências no cabo há 61 meses consecutivos, batendo constantemente recordes de audiências.

Recorde-se que a CMTV está disponível em todos as plataformas de cabo, não estando ainda disponível em sinal aberto através da Televisão Digital Terrestre (TDT).

Todos os dados são da responsabilidade da GfK.