CMTV ao lado dos portugueses em plena crise da pandemia do coronavírus

Em plena crise do coronavírus, mais de 3 milhões e 200 mil portugueses informaram-se neste sábado através da CMTV.



A cada minuto do dia perto de 150 mil portugueses assistiram, em permanência, à emissão especial da CMTV em contínuo, que entra amanhã na segunda semana consecutiva. Trata-se do melhor resultado de sempre do seu canal preferido, mas que aumenta a nossa responsabilidade.





Numa altura em que o país enfrenta um desafio totalmente novo e para o qual ninguém tem ainda respostas, toda a equipa docontinuará a dar a informação de qualidade que o público precisa.Continuaremos ao lado dos portugueses todos os dias, no site do, no jornal diário e no canal 8 de todas as plataformas de cabo.