CMTV apresenta sondagem à boca das urnas

Sob o lema "Melhor. Primeiro!", a CMTV prepara uma emissão especial de acompanhamento das eleições legislativas. A 6 de outubro, às 20h00, a televisão do Correio da Manhã apresenta uma sondagem feita à boca das urnas. O trabalho é da Intercampus, uma empresa considerada a mais fiel no que diz respeito aos estudos de mercado e de opinião. António Salvador, responsável pela Intercampus, mostrou-se entusiasmado com a nova parceria: "O Correio da Manhã tem uma grande ênfase na comunicação e é uma honra poder trabalhar com a CMTV".

A linha de pensamento é partilhada pelo diretor-executivo do CM/CMTV, Carlos Rodrigues. "É seguramente a sondagem com mais probabilidade de acertar. A Intercampus tem esse histórico, esse património. É esse património a que a CMTV agora se associa".

A sondagem à boca das urnas é o culminar de um trabalho que vai ser desenvolvido até ao dia das eleições, marcadas para 6 de outubro. O trabalho começa ainda esta semana e conta com mais do que uma metodologia. "Nas pré-eleitorais entrevistamos pessoas que são eleitores, logo se verá se vão votar. Temos taxas de abstenção que são significativamente diferentes daquelas que se vêm a verificar", explica António Salvador destacando a "motivação". "No dia das eleições estamos perante as pessoas que votaram e com base numa sondagem podemos fazer uma previsão", acrescenta.

Até ao dia das eleições, o CM/CMTV vão acompanhar e divulgar o barómetro legislativo, ou seja, as variações na intenção de voto dos portugueses. A primeira divulgação decorre já esta sexta-feira.