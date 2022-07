A CMTV obteve no mês de junho o melhor resultado de audiências de sempre, registando um share médio diário de 5,3%, de acordo com os resultados apurados pela empresa de audiometria GfK.



Os resultados apresentados demonstram que a CMTV foi a estação de informação mais vista em todos os dias do mês. A CNN Portugal fica em segundo lugar nesta medição, com um share médio de 2,4% de share, e a SIC Notícias regista 1,8%.









