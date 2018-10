CMTV bate recorde e fica à beira dos três milhões de espectadores

Canal do Correio da Manhã superou os seus próprios números.

A CMTV está presente em todas as plataformas de cabo, no canal 8, mas ainda não é emitida na TDT.

bateu este sábado o seu próprio recorde de audiência. O canal doficou à beira dos 3 milhões de espectadores.A audiência total daao longo do dia em que Portugal foi afetado pelo furacão Leslie foi de 2 milhões, 946 mil espectadores, o que constitui o maior auditório de sempre. Também na audiência média por minuto aregistou a melhor marca de sempre.A cada minuto do dia, em média, 117 mil e 300 espectadores acompanharam a emissão do canal. O programa mais visto do dia nafoi oJornal das 20 horas, que registou um share médio de 6,3%, para um auditório total de 1 milhão e 458 mil espectadores.No dia, aobteve um share de 5,5%,, o que corresponde a mais audiência que os seus dois principais concorrentes juntos, SIC Notícias (2,7% de share no dia) e TVI-24 (2,1%).