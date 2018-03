CMTV bate recorde e passa barreira dos 1,9 milhões de espectadores

Canal do Correio da Manhã voltou a bater toda a concorrência em fevereiro.

A CMTV voltou a bater o seu próprio recorde de audiência em fevereiro, período durante o qual voltou a suplantar a concorrência em todos os dias do mês. No ano de 2018, nenhum dos canais de informação nacional conseguiu ultrapassar a CMTV na média diária. Ou seja, a televisão do Correio da Manhã leva 59 vitórias em 59 dias do ano.

A televisão do Correio da Manhã fechou fevereiro com um share médio diário de 3,1%, contra 1,7% da SIC Notícias e 1,6% da TVI 24. A RTP3 regista 0,7% de share mensal no cabo.

A cada minuto há 60700 espectadores a acompanharem a CMTV (no canal 8 de todas as plataformas de cabo, ainda não disponível na TDT), no melhor resultado de sempre da estação, e com larga vantagem sobre todos os concorrentes.

Todos os dias há mais de 1,9 milhões de portugueses que contactam com a CMTV. Também no horário nobre a CMTV lidera, com um share de 2,7%, contra 1,5% da SIC Notícias e 1,45% da TVI 24.

Por dia, há 1,3 milhões de portugueses que contactam com a CMTV no horário nobre.

Todos os dados são da GFK.