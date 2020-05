CMTV bate recorde histórico de audiências

atingiu, este domingo, um novo registo histórico, ao apresentar uma audiência total de 3,2 milhões de espectadores.No dia 10 de maio, o canal dofoi o mais visto entre as estações de informação da televisão por cabo, ao alcançar um share médio de 7,6%, de acordo com os dados disponibilizados pela GfK.Ao longo do dia, um total de 3,2 milhões de portugueses sintonizaram a televisão no canal do, que atingiu uma audiência média por minuto de 217 mil e 400 espetadores. Um recorde em ambos os critérios.Com este resultado, aultrapassou largamente os seus concorrentes diretos que, juntos, não conseguiram alcançar a sua quota de mercado: a SIC Notícias obteve um share diário de 2,4%, a TVI24 ficou-se pelos 1,8%, enquanto a RTP 3 terminou o dia com 0,5%.Este valor histórico reflete a preferência dos portugueses pelo canal dopara se manterem bem informados e vem reforçar os registos dana sequência de todo o acompanhamento mediático da pandemia – período no qual tem registado crescimentos homólogos superiores a 60%.Recorde-se que aliderou todos os dias a informação no cabo desde o início do ano e alargou a liderança desde que começou a crise da pandemia de Covid-19.O canal está disponível em todos as plataformas de cabo, não sendo ainda exibida em sinal aberto através da Televisão Digital Terrestre (TDT).