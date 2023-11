CMTV com mais do triplo da audiência da CNN, entrevista a Ventura com recorde de 1,3 milhões

voltou a subir esta sexta-feira, alcançando 8,4% de share ao longo do dia, mais do triplo do seu principal concorrente, a CNN, que se ficou pelos 2,7% de share. Mais abaixo ainda ficou a SIC Notícias, com 2%, e a RTP3, com 0,7%. No conjunto, os 3 concorrentes daobtiveram apenas 5,4%, contra 8,4% da CMTV.Para este resultado contribuiu a entrevista ao presidente do Chega, André Ventura. O "Grande Jornal" da noite naalcançou uma audiência total de 1 milhão 315 mil espectadores, o melhor resultado até ao momento das entrevistas aos líderes políticos.No top-10 dos programas com mais audiência da televisão por cabo há 10 programas dalidera o mercado de informação nacional há 19 meses consecutivos.É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.