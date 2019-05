Sábado foi o melhor dia de sempre da CMTV

A CMTV bateu o seu recorde de sempre e liderou a televisão em Portugal durante mais de hora e meia, ao longo deste sábado.

O share médio diário atingido foi 7%, melhor marca de sempre do canal, o que corresponde a uma média de 145900 espetadores em permanência.

Ao longo do dia, mais de 2 milhões e 800 mil portugueses estiveram ligados à CMTV.

Além de liderar o cabo, a CMTV superiorizou-se desta vez também à SIC, à TVI e à RTP-1 durante mais de hora e meia.

Entre as 18h50 e as 20h30, a CMTV foi líder absoluta do consumo de televisão em Portugal.

Todos os dados são da GFK.