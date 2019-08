CMTV com melhor share de sempre em julho. Canal sobe 26,4% no período homólogo

A CMTV fechou julho com o melhor share mensal de sempre, com 4,2%, referentes a 79750 espectadores que acompanham o canal do Correio da Manhã em permanência.

Também no horário nobre, período de maior consumo televisivo e de maior investimento publicitário, a CMTV registou um share médio recorde, com 4%, com um total diário de perto de 1,5 milhões de pessoas.

De acordo com os dados de audimetria divulgados pela GFK, a CMTV tem tanta audiência como o conjunto de todos os seus concorrentes na informação nacional.

Diariamente, a CMTV tem um total de 2 milhões e 135 mil espetadores, em média.

O resultado no mês de julho representa um crescimento de 26,4% em relação ao período homólogo do ano passado.

O mês de julho representa o 31º mês consecutivo de liderança da CMTV no mercado de televisão por cabo.

A grande distância, os principais concorrentes da CMTV registaram em julho 1,8% de share, no caso da SIC Notícias, e 1,7%, no caso da TVI24. A RTP3 registou 0,7% de share no cabo, pelo que a CMTV representa tantos espetadores como o conjunto total dos seus concorrentes.

A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, e não está ainda presente na TDT.