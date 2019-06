CMTV conquista 151 vitórias em 151 dias do ano

liderou o cabo no mês de maio. É o vigésimo nono mês consecutivo de liderança para a televisão do, e em 2019 a CMTV lidera a informação nacional em todos os dias do ano até hoje.Num mês marcado, entre outras notícias, pelas eleições europeias e pela entrega dos títulos de futebol nacional, aobteve um share médio diário de 4%, bem acima da soma da audiência dos seus principais concorrentes. A SIC notícias fecha o mês com 2%, e a TVI24 com 1,7%.A cada minuto do dia, há, em média, 72500 espectadores a acompanharem aNa comparação com o desempenho de há um ano, Maio volta a registar um crescimento em relação ao período homólogo. Em Maio do ano passado, atinha registado 3,8% de share, e cerca de 70 mil espectadores por cada minuto do dia.é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, e ainda não está disponível na TDT.Os resultados apresentados são da responsabilidade da GFK.