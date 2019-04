CMTV continua a subir e dispara 7,6% em março  

Estação televisiva do grupo Cofina é líder há 27 meses consecutivos.

13:07

A CMTV lidera a televisão por cabo há 27 meses consecutivos, e em março voltou a crescer 7,6% em relação ao período homólogo do ano passado.

Com efeito, a CMTV fechou o mês de Março com uma média de 72090 espectadores a cada minuto do dia, correspondentes a 3,7% de share, bem acima do conjunto da SIC Notícias, que registou 1,6%, e da TVI24, que registou 1,5%.

Estes números representam um crescimento de 7,6% em relação ao ano passado.

O total de espectadores da CMTV atinge perto de 2 milhões e 100 mil espectadores por dia.

Também no horário nobre, onde a CMTV estreou este mês a novela portuguesa "Alguém Perdeu" e o programa jornalístico diário "Investigação CM", o canal é líder do cabo, com 3,4% de share, o que corresponde a uma média de perto de 1,5 milhões de pessoas por dia, neste período de maior consumo televisivo e de investimento publicitário.

Todos os dados são da responsabilidade da GFK.