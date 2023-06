CMTV cresce 24,4% e tem mais audiência que os principais concorrentes juntos

A CMTV fechou o mês de maio a liderar o mercado de informação nacional na televisão por cabo. É o 14º mês consecutivo de liderança da CMTV, que não perde um dia há 361 dias ininterruptos.Em maio, a CMTV registou 5,6% de share médio diário. Isso é superior ao conjunto dos seus principais concorrentes, CNN e SIC Notícias. O canal CNN ficou-se por um share médio diário em comparação com o mesmo período do ano passado de 3,1%, e a SIC Notícias registou apenas 2,2%.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.Os dados apresentados são da responsabilidade da GFK.