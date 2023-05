A CMTV liderou o mercado de informação nacional em abril, e registou um crescimento de 25% em relação ao período homólogo. Enquanto o canal da Cofina igualou os melhores meses do ano, janeiro e fevereiro, com 5% de share médio diário, todos os concorrentes, e também televisões generalistas, registaram a pior marca de 2023.





CMTV cresceu 25%, o canal CNN registou uma quebra de cerca de 24% em relação ao período homólogo.



Além disso, a CMTV teve este ano o melhor desempenho num mês de abril, em 10 anos de história. Com efeito, no quarto mês do ano, registou um share médio diário de 5%, enquanto a CNN marcou um share médio de 2,9%, e a SIC Notícias se ficou pelos 2%.





CM lidera há 330 dias consecutivos sem qualquer interrupção. Este é o 13.º mês seguido em que se superioriza a toda a concorrência de televisão por cabo.



CM lidera há 330 dias consecutivos sem qualquer interrupção. Este é o 13.º mês seguido em que se superioriza a toda a concorrência de televisão por cabo.

A CMTV registou, este domingo, um share médio diário de 5,6%, liderando largamente o mercado de informação nacional de cabo com mais audiência do que os principais concorrentes juntos.





Com efeito, o canal CNN conseguiu 2,2% de share médio diário, a SIC Notícias 1,9%, e a RTP 3 0,5%, o que, em conjunto, soma 4,6% de share, 1 ponto percentual abaixo do resultado da televisão do CM.





A 30 de abril, dois formatos da CMTV alcançaram mais audiência do que o Telejornal da RTP: ‘Duelo Final’ foi o 14.º programa mais visto do top geral, e obteve 4,4% de audiência média. ‘Jogadas Decisivas’, também sobre o jogo FC Porto-Boavista, obteve 4%, e só depois destes dois programas, no lugar 17 do top diário, surge o principal noticiário da televisão do Estado.





A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GfK.