CMTV cresce 30,4% no melhor dezembro de sempre

liderou o mercado de informação nacional na televisão por cabo na passagem de ano, com mais espetadores que todos os concorrentes juntos.Além disso, a televisão doteve este mês que agora finda o melhor dezembro de sempre, a crescer mais de 30%.Finalmente, afecha 2023 a ganhar todos os meses do ano.Vamos por partes: no último dia do ano, aobteve um share de 6%, claramente acima da soma de todos os concorrentes juntos, CNN, que alcançou apenas 2,8% de share, SIC Notícias (2,4%), e RTP3, com 0,7% de share médio no dia.Os portugueses optaram por acompanhar as celebrações do réveillon através do canal 8 de todas as plataformas de cabo.Com o triunfo na passagem de ano, acompleta o melhor mês de dezembro da sua história. Alcança um share médio mensal de 6%, crescendo 30,4% em relação ao período homólogo do ano passado.Mais relevante: todos os concorrentes juntos ficam a uma enorme distância da. A soma de CNN, SIC Notícias e RTP3 em dezembro fica-se pelos 4,6%, contra os 6% daA estação doobtém em média, a cada minuto do dia, 137.400 espectadores, contra 107 mil de todos os concorrentes juntos.é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.