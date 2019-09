CMTV cresce 40% no horário nobre no melhor mês de sempre

Agosto foi o melhor mês de sempre da, que bateu todos os recordes de audiências em todos os critérios, e continua a crescer em permanência ao fim de 6 anos e meio de existência.No horário nobre, período de maior visionamento televisivo e de mais forte investimento publicitário, o crescimento homólogo registado pelaé superior a 40%.Ao longo do mês de agosto, aregistou uma média de 86 mil e 200 espectadores a cada minuto do dia, o que equivale a um share recorde de 4,3%, o melhor resultado de sempre do canal doem ambos os critérios.Já no horário nobre, aregistou no mês de Agosto cerca de 148 mil espectadores a cada minuto entre as 19 horas e a uma da manhã, o que compara com pouco mais de 105 mil há um ano, e que equivale a um crescimento homólogo superior a 40,5%.ganhou todos os dias do ano o mercado de informação nacional, até ao fim de agosto, mês em que o seu principal concorrente, a SIC Notícias, obteve apenas 2,3% de share, enquanto a TVI 24 desceu para 1,6%, e a RTP3 obteve um share médio mensal de 0,8%.está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está disponível na TDT.Todos os resultados citados são da GFK.