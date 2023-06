Mais um mês, mais uma vitória para a CMTV. O canal do Correio da Manhã fechou o mês de maio a liderar, pelo 14.º mês consecutivo, o mercado de informação nacional na televisão por cabo, feito que cumpre há 361 dias ininterruptos. Uma preferência que mostra que a CMTV é a grande marca nacional de notícias e que está cada vez mais próxima das pessoas.





CMTV reforçou a sua liderança ao registar um crescimento de 42,5% em relação ao mesmo período do ano passado (subida de 16% comparado com o mês anterior), para um share de 5,3% (corresponde a um universo total de 2 milhões e 51 mil telespectadores). Um valor que ultrapassa a soma dos principais concorrentes, com a CNN Portugal a registar 2,5% e a SIC Notícias apenas 2%.



Em maio, a CMTV registou 5,6% de share médio diário (correspondente a um universo total de 2 milhões e 842 mil telespectadores), o que representa um crescimento de 24,6% em relação ao período homólogo de 2022 (também subiu 12% face a abril).





CMTV é superior ao conjunto dos seus principais concorrentes: a CNN ficou-se por um share de 3,1%, em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a SIC Notícias registou 2,2%.



CMTV é superior ao conjunto dos seus principais concorrentes: a CNN ficou-se por um share de 3,1%, em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a SIC Notícias registou 2,2%.

De recordar que o canal do Correio da Manhã é emitido no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não integra a oferta da Televisão Digital Terrestre (TDT).





