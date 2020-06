CMTV cresce 51% e lidera há 41 meses

continua a fazer história, mês após mês.Em maio, o canal docresceu 51% face ao período homólogo do ano passado: registou um share médio mensal de 4,5%, correspondente a 109 mil e 500 telespectadores a cada minuto do dia, de acordo com os dados disponibilizados pela GfK, empresa responsável pelas audiências de televisão em Portugal.Contas feitas, a CMTV teve mais audiência que o conjunto dos seus concorrentes no cabo todos juntos: SIC Notícias (2,1%), TVI 24 (1,5%) e RTP 3 (0,7%) somadas tiveram apenas 4,3% de share - ou seja, menos 0,2 pontos percentuais do que a estação dosozinha.Também no horário nobre, afoi líder indiscutível (das 19h00 à 01h00 - horário de maior investimento publicitário), com um share médio de 3,3%, o que significa 140 950 telespectadores a cada minuto.Com o encerramento dos dados de audimetria de maio, aconquistou ainda outro feito histórico: lidera as audiências há 41 meses consecutivos.Recorde-se que aestá presente em todas as plataformas de televisão por subscrição (Meo, Nos, Nowo e Vodafone), na posição 8, mas ainda não faz parte da oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).