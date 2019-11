CMTV cresce acima de 11% no horário nobre

O canal doregistou uma média de 150 mil pessoas por dia, no horário nobre, o que representa um crescimento de 11,4% em relação ao período homólogo neste horário de maior consumo e de maior investimento publicitário.Fechadas as contas das audiências do mês de outubro, verifica-se que alidera o cabo há 34 meses consecutivos, liderou até ao momento todos os dias do ano, e cresce em relação ao período homólogo perto de 10% no total do dia.registou tanta audiência como todos os seus concorrentes juntos, com a SIC Notícias em segundo e a TVI24 em terceiro, com um dos piores meses do ano.O share médio mensal dafoi de 4,4%, o equivalente a 85050 espectadores em permanência no canal.A subida em relação ao período homólogo do ano passado na média diária é de 9,4%.está no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas ainda não é emitida na TDT.