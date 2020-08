CMTV cresce em julho e é líder há 43 meses

é líder absoluta do mercado de informação nacional no cabo no mês de julho. A televisão doganhou até ao momento todos os 213 dias do ano, tal como aliás já aconteceu em todo o ano de 2019.No total, alidera o cabo há 43 meses consecutivos, ou seja, há 3 anos e 7 meses que aé o canal preferido pelos portugueses para acompanhar as notícias.obteve em julho mais audiência que todos os concorrentes juntos. Afechou o mês com 3,8% de share. Sic notícias, TVI24 e RTP3 todas juntas ficam-se pelos 3,7%.A audiência registada em julho pelarepresenta um crescimento de 3,1% em relação ao período homólogo do ano anterior.Também no horário nobre aé líder de mercado, com 1 milhão e 583 mil portugueses a acompanharem diariamente, no período de maior audiência e de maior investimento publicitário, a emissão do canal 8 de todas as plataformas de cabo.ainda não é emitida na TDT. Todos os números referidos reportam à medição de audiências feitas em Portugal pela GFK.