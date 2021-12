CMTV derrota RTP1 no horário nobre

A CMTV voltou a ultrapassar a RTP 1 no horário nobre. Na sexta-feira, dia 3 de dezembro, ‘Duelo Final’, sobre o dérbi Benfica-Sporting, foi líder destacado no cabo, alcançando um share de 12,5% e uma audiência de 500 mil e 500 telespectadores. No mesmo horário, na RTP 1, ‘O Cônsul em Havana’ fez 3,8% de share e foi visto por 119 400 pessoas. O filme perdeu ainda para ‘Jogadas Decisivas’, que registou 10,7% de share e atraiu 437 600 telespectadores na CMTV. Já ‘Golos’, que fez 8,3% e foi visto por 389 300 telespectadores, venceu ‘Joker’ (RTP1).

No dia, a CMTV fez 5,8% de share, o que ultrapassa a soma dos principais concorrentes: a SIC Notícias alcançou 2,6%, a CNN fez 2,3% e a RTP 3 fez 0,6%.