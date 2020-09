CMTV dispara 10,7% e lidera todos os dias do ano

fechou o mês de agosto a crescer 10,72% em relação ao período homólogo do ano anterior. A televisão dolidera a informação no cabo há 44 meses seguidos, ou seja, desde o início de 2017 sem qualquer interrupção.São 3 anos e 8 meses seguidos sempre a obter a preferência dos espectadores. Este ano, aliderou até ao momento todos os dias.No balanço mensal, o share médio ficou nos 4,4%, o que corresponde a 95400 espectadores a cada minuto do dia. Todos juntos, os canais concorrentes (SIC Notícias, TVI24 e RTP3) não passam dos 4% de share.A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT. Os dados referidos resultam da medicão da GFK.