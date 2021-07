CMTV dispara 12,5% e lidera há 54 meses

A CMTV liderou as audiências televisivas no cabo no mês de junho, o que acontece há 54 meses consecutivos.

A CMTV ganha o mercado de informação nacional há 1036 dias seguidos sem interrupção.

Em junho, a CMTV fechou o mês com um share médio de 4,5%, o que equivale a mais de 93 mil espectadores a cada minuto do dia.

Trata-se de um crescimento de 12,5% em relação ao período homólogo do ano anterior.

No mês marcado pelo Europeu de futebol, a CMTV teve mais audiência que todos os concorrentes juntos. Com efeito, a SIC Notícias fechou o mês com 2,1% de share, a TVI24 com 1,4 e a RTP3 com 0,6%.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

A CMTV é emitida pelo canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está disponível na TDT.