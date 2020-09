CMTV é líder de audiências há 44 meses consecutivos

A CMTV continua a fazer história. A televisão do Correio da Manhã fechou o mês de agosto a crescer 10,7% em relação ao período homólogo. O share médio da CMTV no último mês foi de 4,4%, o que corresponde a 95 mil e 400 telespectadores a cada minuto do dia, de acordo com os dados divulgados pela GfK, empresa responsável pelas audiências de televisão em Portugal. Todos juntos, os canais concorrentes (SIC Notícias, 1,9%, TVI 24, 1,5%, e a RTP3 no cabo, 0,7%) têm menos audiência do que o canal do CM.









Contas feitas, a CMTV lidera a informação no cabo há 44 meses consecutivos, ou seja, desde o início do ano de 2017. São 3 anos e 8 meses sem qualquer interrupção a obter a preferência dos telespectadores em Portugal. Este ano, a CMTV liderou, até ao momento, todos os dias.

Também no horário nobre, a CMTV foi líder indiscutível de audiências (das 19h00 à 01h00, período de maior consumo televisivo e, consequentemente, de maior investimento publicitário), com um share médio de 4%. A SIC Notícias ficou-se pelos 1,6% e a TVI 24 pelos 1,4%.





Recorde-se que a CMTV está presente em todas as plataformas de televisão por subscrição (operadoras MEO, NOS, Nowo e Vodafone), na posição 8, mas ainda não faz parte da oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).