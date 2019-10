CMTV e SPA estabelecem parceria para novo programa semanal

A Sociedade Portuguesa de Autores e a CMTV estabeleceram uma parceria para um programa semanal sobre o tema da lusofonia e da cooperação lusófona.



O cantor-compositor Carlos Alberto Moniz é o apresentador. As gravações, que arrancarão ainda antes do fim do ano, irão ser feitas nos locais onde artistas e autores tocam, ensaiam, convivem e escrevem.

O grande objetivo do programa é mostrar quem são e como trabalham os autores lusófonos que vivem e trabalham em Portugal e os restantes que com regularidade vêm ao nosso país e que aqui editam e convivem com o público e a comunidade cultural.



Leia o comunicado na íntegra: