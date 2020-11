CMTV escolhida pelos portugueses na noite eleitoral americana

A CMTV foi a estação escolhida maioritariamente pelos portugueses para acompanhar a noite eleitoral nos Estados Unidos.

A estação do Correio da Manhã teve mais espectadores que o conjunto de todas as emissões dos seus concorrentes, e foi líder absoluta no consumo de televisão em largos períodos do especial informação.

De acordo com os dados de audiências revelados hoje pela GFK, na madrugada em que se contaram os votos nos Estados Unidos a CMTV registou um share de 8,2%, o que corresponde a 38200 espectadores que em média acompanharam a emissão entre as 2 e meia da manhã e as 7H33. A SIC Notícias terminou a emissão mais cedo, às 6H00, mas registou apenas 22700 espectadores, correspondentes a 5% de share. Mais atrás ainda ficou a TVI24, que registou uma média de 10 mil espectadores, e 2,3% share. O canal de notícias da TVI esteve largos períodos na noite com zero por cento de audiência. A RTP 3 registou 1300 espectadores.

Já no dia anterior tinham sido divulgados os resultados do período inicial das emissões, até às 2 e meia da madrugada. Também nesse arranque a CMTV foi a estação mais vista, com 50900 espectadores entre a 1h57 e as 2H30, muito à frente da SIC Notícias, da TVI24 e da RTP3.

A emissão da CMTV foi apresentada por João Ferreira e Francisco Penim, e contou com os comentários de João Pereira Coutinho, Joana Amaral Dias, Rui Pereira e António Salvador. Vários portugueses residentes nos Estados Unidos entraram em direto na emissão. Também Nuno Tiago Pinto, da revista Sábado, e Ricardo Ramos, editor do CM, acompanharam os resultados.