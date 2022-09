A CMTV estreia esta quinta-feira, no ‘CM Jornal’ das 19h45, um novo espaço de debate político, que coloca frente a frente Marcos Perestrello (PS) e Luís Campos Ferreira (PSD). A nova rubrica semanal (quintas-feiras) recupera o confronto de ideias ‘Esquerda/Direita’ entre dois velhos conhecidos e políticos experientes.









“É um privilégio estar associada a este projeto editorial que é a CMTV”, diz Marcos Perestrello, salientando “a grande capacidade que o canal tem, tal como o jornal, ao longo dos anos, de conseguir sempre alargar os seus públicos”. E diz: “O fortalecimento do debate político é um passo importante nesta nova fase da CMTV”. Para Luís Campos Ferreira, “em democracia o debate é sempre fundamental e as televisões têm o dever de os promover e fomentar. A CMTV, com a responsabilidade acrescida que tem, como a televisão, incontestavelmente, líder de audiências em cabo e líder de informação, tem também essa preocupação.”

Velhos conhecidos “de há mais de vinte anos” e políticos experientes, Marcos Perestrello e Luís Campos Ferreira prometem um debate sério. “Estamos numa fase em que as pessoas vão enfrentar dificuldades e é natural que estejam mais atentas às respostas que os políticos têm para lhes dar”, diz o deputado do PS. “A necessidade de dar respostas aos problemas do País exige clarificação de ideias. Portugal está com problemas que têm um impacto direto na vidas das pessoas”, acrescenta o ex-secretário de Estado do PSD. O debate segue logo à noite.