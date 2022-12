CMTV exibe filme português “Campo de Sangue” esta madrugada

A CMTV vai transmitir, a partir das 2h00 da manhã deste domingo, o filme português "Campo de Sangue", de João Mário Grilo.

O filme, adaptação ao cinema do romance homónimo de Dulce Maria Cardoso e coproduzido pela CMTV, conta a história de um homem que aguarda julgamento após um assassinato. Por causa deste homem, quatro mulheres acabam por cruzar-se de forma inesperada.

Na sinopse do filme pode ler-se ainda que "a personagem de um romance escrito no passado ganha vida no presente para atormentar a autora, revivendo e revisitando com ela a história de um crime".

O filme é protagonizado por Carloto Cotta e do elenco fazem parte Luísa Cruz, Sara Carinhas ou Teresa Madruga.