CMTV ganha mês de fevereiro e volta a disparar no horário nobre

ganhou o mês de fevereiro, liderou o mercado de informação no cabo todos os dias do ano até agora, é líder há 38 meses consecutivos e voltou a disparar no horário nobre.De acordo com os dados da GFK, a televisão dobateu a barreira dos 2 milhões e 200 mil espectadores por dia. No horário nobre o crescimento de 5% em relação ao período homólogo representa mais de 1 milhão e 600 mil espectadores todos os dias na faixa horária com mais consumo de televisao.Todos os dados são da GFK.é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas ainda não está na TDT.