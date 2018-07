Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV ganha todos os dias do semestre

Em mês de Mundial, o canal do Correio da Manhã bateu o seu próprio recorde de audiência num mês.

Por Duarte Faria | 01:30

A CMTV não pára de fazer história e o último mês não foi excepção. O canal do Correio da Manhã fechou o mês de junho com o seu melhor resultado de sempre: 4% de share médio, o que corresponde a 74 900 telespectadores a cada minuto de consumo de televisão, em cada dia, do mês, de acordo com os dados da GfK.



O anterior recorde mensal de audiências, da CMTV, era de maio deste ano (3,8% de share). Nesse mês, a estação já tinha ultrapassado a barreira dos 70 mil espectadores a cada minuto.



No último mês, atrás da CMTV, e a larga distância, ficaram a SIC Notícias (2,2% de share) e a TVI 24 (2,1%). Já a RTP 3 registou 0,8% no cabo.



Desta forma, num mês marcado pelo Mundial de Futebol da Rússia, a CMTV reforçou a sua liderança no mercado de informação do cabo e registou as suas melhores audiências de sempre. De resto, o canal do CM fez o pleno no primeiro semestre deste ano - liderou em todos os dias: 181 vitórias em 181 dias do ano de 2018, até agora.



Contas feitas, nos primeiros seis meses do ano, a CMTV registou um share médio de 3,4%, contra 1,9% da SIC Notícias, 1,7% da TVI 24 e 0,8% da RTP 3 na televisão por cabo.



Recorde-se que a CMTV só está presente na totalidade do mercado de televisão por subscrição (operadoras MEO, NOS, Nowo e Vodafone, posição 8) desde dezembro do ano passado. O canal ainda não está, no entanto, disponível na oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).