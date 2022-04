A CMTV já emite em Cabo Verde. Depois de Angola e Moçambique, onde chegou em junho de 2014, a televisão do Correio da Manhã já pode ser vista em mais um país africano de língua oficial portuguesa, integrando a oferta da CV Multimédia.



“É mais uma etapa no desígnio de internacionalização da estação. A CMTV é a televisão de Portugal e faz todo o sentido que chegue a ainda mais países de língua portuguesa”, afirma Paulo Oliveira Lima, diretor-adjunto da CMTV e do Correio da Manhã.









