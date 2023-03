CMTV líder com melhor mês de fevereiro de sempre

fechou o mês de fevereiro com um share médio mensal de 5%.Trata-se do melhor mês de fevereiro de sempre para o canal do. Também janeiro tinha registado exatamente o mesmo resultado.liderou todos os dias do mês. Na verdade, a estação doganha há 300 dias consecutivos sem qualquer interrupção.Os concorrentes ficaram a uma larga distância. O canal CNN registou um share médio mensal de 3,2%, e a SIC Notícias ficou-se pelos 2%.A CMTV está em todas as plataformas de cabo no canal 8, e ainda não é emitida na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.