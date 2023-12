CMTV líder cresce 23% na quadra de Natal

A CMTV cresceu 23% na quadra do Natal composta pelos dias 23, 24 e 25 de dezembro.

No conjunto destes 3 dias, a audiência média do canal do "Correio da Manhã" este ano foi de 346 mil e 300 espectadores a cada minuto do dia, enquanto há um ano a média da CMTV tinha sido 281 mil e 400.

A estes resultados correspondem shares médios diários de 5,1% dia 23 de dezembro, 4,3% dia 24 e 5,1% no dia de Natal, enquanto há um ano o share tinha sido de 4,4%, 3,5% e 4,2% naqueles 3 dias referidos.

Enquanto a CMTV cresceu 23%, o seu concorrente direto, a CNN Portugal, desceu 32,5% em relação ao período homólogo, o que corresponde a uma queda de uma audiência média de 207 mil espectadores por minuto, no ano passado, para 139 mil e 500, este ano. Em share, a CNN obteve este ano 1,9%, 1,8% e 2,1%, dias 23, 24 e 25 de dezembro, enquanto que no ano passado tinha alcançado 3,2%, 3,2% e 2,5% nos mesmos dias.

Já a SIC Notícias também caiu, mas de forma menos acentuada. De 2022 para 2023, o canal de informação da SIC registou uma queda de 14,6% nos dias 23, 24 e 25 de dezembro em relação ao período homólogo do ano passado.

Em share, a SIC Notícias obteve este ano 1,6%, 2,2% e 1,5%, dias 23, 24 e 25 de dezembro, enquanto que no ano passado tinha alcançado 2,1%, 2,2% e 1,9% nos mesmos dias.

A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 20 meses sem interrupção.

É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Todos os números citados são da responsabilidade da GFK.