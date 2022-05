CMTV líder de audiências no 'Dia da Vitória' na Rússia

A CMTV foi o canal mais visto no cabo, esta segunda-feira, dia da celebração da vitória russa frente aos nazis na II Guerra Mundial. O Canal do Correio da Manhã alcançou 4,7% de share, com uma média de 88 mil espectadores, à frente do canal CNN que registou 4% com uma média de 76 mil e da SIC notícias que não foi além dos 2,4% de share com uma média de 45 mil espectadores.



O Investigação CM "Caça Ilegal" foi o programa mais visto do dia no cabo com uma média de 226 mil espectadores. O ‘Jornal às 7’, o ‘CM Jornal das 20h’, ‘Pé em Riste’ e ‘Mercado’ estão também entre os mais vistos do dia no cabo liderando os respetivos horários.





Os resultados são da responsabilidade da GFK e ainda não contabilizam gravações.