CMTV líder em agosto com o melhor resultado do ano

obteve no mês de agosto um dos melhores resultados da sua história, e voltou a ter mais audiência que os principais concorrentes juntos., emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, lidera o mercado de informação nacional há 16 meses sem qualquer interrupção.A televisão dofechou o mês com 5,7% de share, acima dos 5,6% que somam em conjunto os principais concorrentes, CNN (3,3%) e SIC Notícias (2,3%).Para a, é o melhor resultado do ano, num mês marcado por várias notícias relevantes, como a visita do Papa, a morte de Prigozhin, na Rússia, e a visita de Marcelo à Ucrânia.Em relação ao mês anterior, adisparou 14%, obtendo um share médio mensal de 5,7%.Em relação ao mês de agosto do ano passado, o número médio de espectadores por dia nacresceu mais de 2%, para 124.700 pessoas que assistem em média, por dia, à televisão doTodos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.