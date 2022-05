CMTV líder no dia da visita de Costa a Kiev

A CMTV fez mais audiência que todos os concorrentes juntos no dia da visita de António Costa a Kiev.Com efeito, o canal do Correio da Manhã registou um share médio diário de 5,5%, contra 5,4% de todos os concorrentes de informação juntos - 2,7% do canal CNN, 2,2% da SIC Notícias e 0,5% da RTP3.António Costa visitou a cidade destruída de Irpin, nos arredores da capital da Ucrânia, deu uma conferência de imprensa com Volodimyr Zelensky, o presidente ucraniano, e falou ainda na embaixada portuguesa- tudo acompanhado ao segundo pela CMTV.Numa altura em que a guerra na Ucrânia leva já 3 meses, a CMTV continua a distinguir-se na cobertura do conflito, liderando as audiências de informação nacional de cabo.A CMTV é emitida no canal 8 de todas aa plataformas de cabo mas não está ainda presente na TDT.Os resultados são da responsabilidade da GFK, que mede as audiências em Portugal.