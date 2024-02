CMTV líder no dia das eleições nos Açores

A CMTV liderou o mercado de televisão por cabo no dia das eleições nos Açores, com mais audiência que todos os concorrentes juntos.A televisão do Correio da Manhã liderou todo o dia e obteve um share médio diário de 5,6%, muito à frente da CNN, que alcançou um share médio de 2,3%, e da SIC Notícias, com 1,9%.Os comentários de Pedro Santana Lopes fizeram do "Grande Jornal" da noite o jornal líder no horário nobre na televisão por cabo.A CMTV lidera o consumo de televisão por cabo há 22 meses consecutivos, está no canal 8 de todas as plataformas, mas não está ainda na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.