CMTV lidera audiência há 59 meses seguidos

A CMTV continua imbatível e, em novembro, voltou a liderar o cabo, derrotando toda a concorrência em todos os dias do mês. A vitória do canal do Correio da Manhã acontece há 59 meses consecutivos, ou seja, quase 5 anos. Contas feitas, há 1191 dias sem interrupção que a CMTV ganha a preferência dos telespectadores portugueses no mercado de informação nacional, uma sequência de vitórias inédita na televisão portuguesa.









No último mês, e de acordo com os dados oficiais da GfK, a CMTV registou um share médio de 4,4%, o que representa um crescimento de 10% quando em comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a SIC Notícias registou uma média mensal de 2,1%. O canal CNN Portugal, que arrancou apenas dia 22, registou um share médio de 0,9%. Só em dezembro registará um mês inteiro de emissões, mas até ao momento a estação que substituiu a TVI 24 perdeu todos os dias para a CMTV. A RTP 3 no cabo ficou-se pelos 0,6% de share médio mensal.

Na 3ª feira, por exemplo, a CMTV teve 4,5% de share, mais do que os principais concorrentes juntos: CNN (1,9%), SIC Notícias (1,8%) e RTP 3 (0,7%).





Recorde-se que a estação do Correio da Manhã está disponível no canal 8 de todos os operadores de televisão por subscrição (MEO, NOS, Nowo e Vodafone) mas não integra ainda a oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).