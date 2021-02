A CMTV continua a dominar o mercado de informação nacional. O canal do Correio da Manhã é líder de audiências há 49 meses consecutivos e em janeiro voltou a ganhar todos os dias. Contas feitas, são já 886 dias consecutivos na liderança do painel.





No primeiro mês do ano, aregistou uma média diária de 4,3% de share, mais do que a soma das suas principais concorrentes: SIC Notícias (com 2,5% de share) e TVI 24 (com 1,7%). Já a RTP3 no cabo ficou-se pelos 0,7% de média. Além disso, aalcançou a cada minuto de todos os dias, em média, 112 400 telespectadores. A audiência média total dano último mês foi de 2 milhões e 791 mil telespectadores. Os dados são da GfK.