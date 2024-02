Com a entrevista a Rui Tavares, do Livre, na terça-feira, avoltou a liderar o mercado de televisão por cabo. O ‘Grande Jornal da Noite’, conduzido por Pedro Mourinho, onde foi transmitida a entrevista, obteve um milhão e 81 mil telespectadores de audiência.Já na segunda-feira, atinha batido a concorrência com a primeira entrevista aos líderes parlamentares (Paulo Raimundo, PCP) no âmbito das eleições legislativas de 10 de março, com um milhão e 71 mil telespectadores.